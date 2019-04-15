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Российские медики назвали симптомы «белой горячки»

Российские медики назвали основные симптомы «белой горячки», на которые следует обратить особое внимание. Специалисты рассказали о том, какие проявления такого состояния могут пройти сами, а какие требуют профессионального лечения.
Российские медики назвали симптомы «белой горячки»

«Белая горячка» или абстинентный синдром возникает после резкого прекращения поступления алкоголя в организм тех людей, кто в прошлом активно употреблял спиртные напитки, отмечают российские медики. В таком случае первые симптомы данного расстройства возникают уже спустя 5-6 часов после отказа. У человека начинается похмелье, повышается потливость, проявляется сухость во рту, головные боли, может начаться рвота, а сам он становится раздражительным. После этого данная группа симптомов сменяется другой, более серьезной – проблемами со сном, потерей аппетита и учащенным сердцебиением.

По словам медиков, обычно такие проявления «белой горячки» начинаются спустя 5-6 часов после отказа от алкоголя и должны пройти в течение первых суток, максимум двух. В противном случае, если большая часть описанных выше симптомов сохраняется или даже усиливается, людям рекомендуют обращаться к специалистам. Такие случаи «белой горячки», рассказывают врачи, требуют профессионального лечения и постоянного наблюдения. Попытки самолечения могут привести к серьезным последствиям.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:10

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