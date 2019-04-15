Звезда «Дома-2» Алиана Устиненко презентовала свою первую песню «НеВыбирай»

Многие телезрители «Дома-2» до сих пор помнят Алиану как девушку, которая смогла завоевать сердце одного из самых завидных холостяков проекта – Александра Гобозова. Несмотря на то, что у парочки так и не сложились отношения, бывшие супруги по-прежнему хорошо общаются, ведь занимаются воспитанием общего наследника.Стоит отметить, что Устиненко несколько раз возвращалась в Периметр. По словам экс-участницы, она верила, что именно на скандальном телешоу сможет отыскать того «единственного». Впрочем, и в этот раз девушка ушла за ворота в гордом одиночестве.Вчера стало известно, что помимо бизнеса Устиненко начала активно заниматься творчеством и уже даже записала свою первую музыкальную композицию. Она призналась, что сама сочинила песню «НеВыбирай», а вот музыку к ней написал ее бывший коллега по съемочной площадке Виталий Воронков.Напомним, что именно с Воронковым Дмитрий Дмитренко ранее планировал отправиться по России на гастроли. Тогда парни даже успели придумать название для своего дуэта и прозвали себя «Папа Баян».Также стало известно, что совсем скоро Алиана Устиненко вновь появится на съемочной площадке реалити-шоу «Дом-2». Только в этот раз не в роли участницы проекта, а в качестве его гостьи, где и продемонстрирует свою новую песню «НеВыбирай» зрителям телестройки.