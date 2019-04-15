«Красота - это вопрос воли и характера»: Тина Канделаки рассказала о женской привлекательности

Об этом Тина Канделаки рассказала своим подписчикам в Instagram, где она опубликовала большое размышление на эту тему. Телеведущая отметила, что 15 апреля конкурсу «Мисс Вселенная» исполняется 68 лет, поэтому нет лучшего дня для обсуждения темы женской красоты. Звезда уверена: главный компонент привлекательности представительниц прекрасного пола – это их уверенность. Ее отсутствие сводит на нет все природные данные и заставляет мужчину терять интерес к подобным женщинам. Воля и характер, констатирует знаменитость, являются основой красоты.Немаловажное значение, по мнению Тины Канделаки, представляет собой умение развиваться, причем не только в вопросе привлекательности. Телеведущая уверена, что женщина, отказывающаяся от постоянной и кропотливой работы над своим телом и личностью – обречена рано или поздно потерять свою красоту, полученную от природы. Все это должно подкрепляться внутренней гармонией и органичностью, отмечает знаменитость. Она предложила своим подписчикам высказать собственное мнение относительно красоты. Большинство из поклонников Тины Канделаки согласились с ее точкой зрения, заявив, что характер женщины – это важная составляющая ее привлекательности.