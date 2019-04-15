Российский ученый прокомментировал снимок черной дыры, сделанный астрономом из США
Ученый из РФ Леонид Еленин прокомментировал журналистам издания «Подмосковье сегодня» снимок черной дыры, сделанный астрономом из США. Пару дней назад Сеть облетела фотография Кэти Боуман, но специалист из Московской области утверждает, что снимок не настоящий.
Ученым до сих пор не удавалось запечатлеть черные дыры, чтобы окончательно доказать их существование. Вся информация о том, что эти объекты поглощают мусор в космосе, являлась только предположением. По словам Леонида Еленина, фото, которое распространили в Сети, это всего лишь данные, которые были получены с радиотелескопа по всей Земле и обработаны специальными программами. Американский астроном не снимала черную дыру на фотоаппарат, соединенный с телескопом. Эти космические объекты настолько удалены от нашей планеты, что ранее в мире не было такой мощной техники, чтобы их запечатлеть.
Пользователи Сети отметили, что черная дыра на снимке похожа на «бублик» или «глаз кота». Кроме этого, космический объект сравнили с Оком Саурона из популярного фильма «Властелина колец». Леонид Еленин пояснил, что сама по себе черная дыра маленькая, но у нее огромная масса. Ее скорость намного больше скорости света, поэтому и видят этот объект в показанном цвете. Выходит, что черная дыра способна «съедать» свет, который от нее отражается. На снимке видно черный центр, который представляет собой тень, отбрасываемую от объекта, а также оранжевую окантовку. Это специальное вещество, которое вращается вокруг центра черной дыры и нагревается.
Ученым до сих пор не удавалось запечатлеть черные дыры, чтобы окончательно доказать их существование. Вся информация о том, что эти объекты поглощают мусор в космосе, являлась только предположением. По словам Леонида Еленина, фото, которое распространили в Сети, это всего лишь данные, которые были получены с радиотелескопа по всей Земле и обработаны специальными программами. Американский астроном не снимала черную дыру на фотоаппарат, соединенный с телескопом. Эти космические объекты настолько удалены от нашей планеты, что ранее в мире не было такой мощной техники, чтобы их запечатлеть.
Пользователи Сети отметили, что черная дыра на снимке похожа на «бублик» или «глаз кота». Кроме этого, космический объект сравнили с Оком Саурона из популярного фильма «Властелина колец». Леонид Еленин пояснил, что сама по себе черная дыра маленькая, но у нее огромная масса. Ее скорость намного больше скорости света, поэтому и видят этот объект в показанном цвете. Выходит, что черная дыра способна «съедать» свет, который от нее отражается. На снимке видно черный центр, который представляет собой тень, отбрасываемую от объекта, а также оранжевую окантовку. Это специальное вещество, которое вращается вокруг центра черной дыры и нагревается.
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:00