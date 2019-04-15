Российский ученый прокомментировал снимок черной дыры, сделанный астрономом из США





Ученым до сих пор не удавалось запечатлеть черные дыры, чтобы окончательно доказать их существование. Вся информация о том, что эти объекты поглощают мусор в космосе, являлась только предположением. По словам Леонида Еленина, фото, которое распространили в Сети, это всего лишь данные, которые были получены с радиотелескопа по всей Земле и обработаны специальными программами. Американский астроном не снимала черную дыру на фотоаппарат, соединенный с телескопом. Эти космические объекты настолько удалены от нашей планеты, что ранее в мире не было такой мощной техники, чтобы их запечатлеть.Пользователи Сети отметили, что черная дыра на снимке похожа на «бублик» или «глаз кота». Кроме этого, космический объект сравнили с Оком Саурона из популярного фильма «Властелина колец». Леонид Еленин пояснил, что сама по себе черная дыра маленькая, но у нее огромная масса. Ее скорость намного больше скорости света, поэтому и видят этот объект в показанном цвете. Выходит, что черная дыра способна «съедать» свет, который от нее отражается. На снимке видно черный центр, который представляет собой тень, отбрасываемую от объекта, а также оранжевую окантовку. Это специальное вещество, которое вращается вокруг центра черной дыры и нагревается.