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Ученые установили связь между хронической усталостью и нарушением энергобаланса у человека

Ученые установили связь между хронической усталостью и нарушением энергобаланса у человека, что может привести к негативным последствиям для здоровья. Статья по этой теме была размещена в издании Planet Today.
Ученые установили связь между хронической усталостью и нарушением энергобаланса у человека

По утверждению специалистов, проблема современного человека состоит в чрезмерном количестве плохих мыслей. Причиной такого состояния обычно является стресс, который человек недавно перенес. Во избежание негативных последствий токсичных мыслей необходимо периодически проводить чистку своего разума, и настраиваться на положительные идеи.

В случае обнаружения симптомов хорионической усталости (боли в животе, усложненное дыхание и т.д.) рекомендовано изначально провести чистку ментального спектра и хорошо отдохнуть. Это способствует поднятию настроения и улучшению самочувствия.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 18:41

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