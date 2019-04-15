Ученые установили связь между хронической усталостью и нарушением энергобаланса у человека
Ученые установили связь между хронической усталостью и нарушением энергобаланса у человека, что может привести к негативным последствиям для здоровья. Статья по этой теме была размещена в издании Planet Today.
По утверждению специалистов, проблема современного человека состоит в чрезмерном количестве плохих мыслей. Причиной такого состояния обычно является стресс, который человек недавно перенес. Во избежание негативных последствий токсичных мыслей необходимо периодически проводить чистку своего разума, и настраиваться на положительные идеи.
В случае обнаружения симптомов хорионической усталости (боли в животе, усложненное дыхание и т.д.) рекомендовано изначально провести чистку ментального спектра и хорошо отдохнуть. Это способствует поднятию настроения и улучшению самочувствия.
По утверждению специалистов, проблема современного человека состоит в чрезмерном количестве плохих мыслей. Причиной такого состояния обычно является стресс, который человек недавно перенес. Во избежание негативных последствий токсичных мыслей необходимо периодически проводить чистку своего разума, и настраиваться на положительные идеи.
В случае обнаружения симптомов хорионической усталости (боли в животе, усложненное дыхание и т.д.) рекомендовано изначально провести чистку ментального спектра и хорошо отдохнуть. Это способствует поднятию настроения и улучшению самочувствия.
Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 18:41