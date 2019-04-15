Владельцы карт «Мир» Промсвязьбанка могут выиграть билеты на матчи сборной РФ по футболу
Владельцы карт «Мир» Промсвязьбанка имеют возможность в качестве подарка получить билеты на предстоящие матчи сборной РФ по футболу.
Целью программы является предоставление возможности владельцам карт «Мир» Промсвязьбанка поддержать игроков во время отборочных игр Чемпионата Европы-2020. Запущенная платежная система стала официальным партнером сборной РФ по футболу. Сообщается, кампания продлится до 20 октября текущего года включительно. Для участия клиентам кредитного предприятия необходимо приобрести по карте товары на сумму не менее 300 рублей, а затем зарегистрировать чеки. Пользователи имеют возможность выиграть билеты на спортивные мероприятия, а также другие ценные подарки.
Ближайшие игры назначены на 8 и 11 июня в Саранске и Нижнем Новгороде соответственно. Организаторы программы разыграют около 120 билетов. Платежная система подготовила дополнительные подарки для болельщиков: промокоды «Яндекс.Такси», сертификаты «Спортмастер» и различные сувениры с автографами. Перед началом реализации билетов специалисты озвучат привилегии владельцев карт.
Подробные условия доступны по ссылке.
Целью программы является предоставление возможности владельцам карт «Мир» Промсвязьбанка поддержать игроков во время отборочных игр Чемпионата Европы-2020. Запущенная платежная система стала официальным партнером сборной РФ по футболу. Сообщается, кампания продлится до 20 октября текущего года включительно. Для участия клиентам кредитного предприятия необходимо приобрести по карте товары на сумму не менее 300 рублей, а затем зарегистрировать чеки. Пользователи имеют возможность выиграть билеты на спортивные мероприятия, а также другие ценные подарки.
Ближайшие игры назначены на 8 и 11 июня в Саранске и Нижнем Новгороде соответственно. Организаторы программы разыграют около 120 билетов. Платежная система подготовила дополнительные подарки для болельщиков: промокоды «Яндекс.Такси», сертификаты «Спортмастер» и различные сувениры с автографами. Перед началом реализации билетов специалисты озвучат привилегии владельцев карт.
Подробные условия доступны по ссылке.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 15:57