Гибкий смартфон Motorola Razr получил сертификацию Bluetooth





Обновленная версия легендарной раскладушки скоро появится на рынке под названием Motorola Razr. В сертификации от Bluetooth Special Interest Group устройство называется XT2000-1. Новинка получит большой гибкий основной 6,2-дюймовый экран с 2142x876 пикселями, а также вспомогательный, расположенный на внешней стороне устройства, его разрешение составит 800x600 точек.Основой Motorola Razr станет восьмиядерный процессор Snapdragon 710, работающий на тактовой частоте до 2,2 ГГц, а также включающий в себя графический ускоритель Adreno 616. В зависимости от версии новинка получит до 6 ГБ ОЗУ и до 128 ГБ встроенной памяти. Также устройство будет поддерживать современную технологию Bluetooth 5.0.Эксперты отмечают, что официальное получение спецификации говорит о том, что Motorola Razr должна появится на рынке уже в ближайшее время. Судя по представленным выше характеристикам – новинка окажется более бюджетной, чем другие смартфоны с гибким экраном. Отдельно эксперты отметили проблему, замеченную еще у Samsung Galaxy Fold – заметная складка в том месте, где дисплей складывается. Если специалисты Motorola смогут избавиться от неё – новинка может стать настоящим хитом продаж.