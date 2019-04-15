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Гибкий смартфон Motorola Razr получил сертификацию Bluetooth

Ожидаемый во всем мире гибкий смартфон Motorola Razr стал еще ближе к своему выходу. Устройство получило сертификацию от организации Bluetooth Special Interest Group, отчет которой раскрыл некоторые технические характеристики новинки.
Гибкий смартфон Motorola Razr получил сертификацию Bluetooth

Обновленная версия легендарной раскладушки скоро появится на рынке под названием Motorola Razr. В сертификации от Bluetooth Special Interest Group устройство называется XT2000-1. Новинка получит большой гибкий основной 6,2-дюймовый экран с 2142x876 пикселями, а также вспомогательный, расположенный на внешней стороне устройства, его разрешение составит 800x600 точек.

Основой Motorola Razr станет восьмиядерный процессор Snapdragon 710, работающий на тактовой частоте до 2,2 ГГц, а также включающий в себя графический ускоритель Adreno 616. В зависимости от версии новинка получит до 6 ГБ ОЗУ и до 128 ГБ встроенной памяти. Также устройство будет поддерживать современную технологию Bluetooth 5.0.
Гибкий смартфон Motorola Razr получил сертификацию Bluetooth

Эксперты отмечают, что официальное получение спецификации говорит о том, что Motorola Razr должна появится на рынке уже в ближайшее время. Судя по представленным выше характеристикам – новинка окажется более бюджетной, чем другие смартфоны с гибким экраном. Отдельно эксперты отметили проблему, замеченную еще у Samsung Galaxy Fold – заметная складка в том месте, где дисплей складывается. Если специалисты Motorola смогут избавиться от неё – новинка может стать настоящим хитом продаж.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:05

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