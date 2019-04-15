«Московский кредитный банк» оценивает свою эффективность в «Бенчмаркинге»





Для чего нужен «Бенчмаркинг» нам пояснил директор департамента розничного кредитования «Московского кредитного банка» Рустам Идрисов. По его мнению, на сегодняшний день «Бнчмаркинг» является наиболее эффективным инструментом оценки реальной ситуации на рынке. Сервис оценивает все сегменты рынка, что в дальнейшем позволяет управленцам принять верные решения в стратегии развития банка. Опции сервиса позволяют взвесить все риски, опираясь на репрезентативные данные о рынке. Благодаря отчету можно легко представить, какой будет реакция потенциальных клиентов банка на тот или иной банковский, а именно, кредитный продукт. Сервис формирует комплексное представление о поведении всех целевых групп, увеличивая привлекательность услуг банка.Генеральный директор Национального бюро кредитных историй Александр Викулин отметил, что в настоящее время количество кредиторов, использующих «Бенчмаркинг» растет. Сервис оценивает эффективность собственной кредитной политики и планирования, исходя из реалий рынка. Именно такой подход, по мнению А.Викулина, позволяет многочисленным финансовым организациям преуспеть, получив явное конкурентное преимущество в секторе розничного кредитования.«Московский кредитный банк» в 2018 году вошел в топ-3 частных банков по объёму активов, став одним из самых крупных в России. Сегодня МКБ значится в списке системно значимых кредитных организаций, который был утвержден регулятором.