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Звезда «Дома-2» Алена Водонаева закрутила роман с молодым бортпроводником через три месяца после расставания с мужем

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева закрутила роман с молодым бортпроводником через 3 месяца после расставания с известным российским диджеем и музыкантом Алексеем Косинусом. Выяснилось, что новый избранник телезнаменитости младше ее на 10 лет.

Звезда «Дома-2» Алена Водонаева закрутила роман с молодым бортпроводником через три месяца после расставания с мужем

Несколько часов назад в Интернете появилось интервью с новым возлюбленным Алены Водонаевой, в котором молодой человек ясно дал понять журналистам, что уже давно встречается со звездой «Дома-2».

«Да, мы действительно встречаемся», - заявил Иван Гусев.

Также 26-летний бортпроводник указал на то, что его друзья уже давно знают об этом, поэтому удивлен, что только сейчас к СМИ дошла эта информация.

Репортерам StarHit удалось выяснить, что новый молодой человек Водонаевой является сотрудником одной из самых крупнейших русских авиакомпаний. Родился Гусев в Ангарске и не видит ничего плохого в том, что его новая возлюбленная старше его на 10 лет.

Звезда «Дома-2» Алена Водонаева закрутила роман с молодым бортпроводником через три месяца после расставания с мужем

Также Гусев рассказал, что обожает откровенные фотосессии, поэтому время от времени подрабатывает моделью. Молодой человек очень любит животных и всегда принимает участие в различных акциях, чтобы хоть чем-то помочь бездомным зверюшкам.

Нужно сказать, что молодой бортпроводник не скрывает своих искренних чувств к Алене Водонаевой, поэтому с удовольствием поделился с журналистами совместными фотографиями с экс-участницей «Дома-2».

К слову, называет он свою 36-летнюю возлюбленную «Вселенная».



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:44

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