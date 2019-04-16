Ученые установили, что искусственная улыбка может улучшать настроение





В исследовании идет речь о том, что даже улыбка, которая была вызвана не эмоционально, может зеркально воздействовать на мозг человека, улучшая его настроение. Первые исследования были проведены еще тридцать лет назад. Как показал эксперимент, люди, которые держат во рту карандаш, создавая имитацию улыбки, становились более веселыми, несмотря на объективные обстоятельства.После этого неоднократно проводились похожие эксперименты. Результат был не всегда однозначен. Однако проанализировав все исследования, ученые пришли к выводу, что все же существует зеркальная связь между мозгом и мимикой лица. Научно доказано – улыбка приносит радость в любой ситуации.