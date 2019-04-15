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Анфиса Чехова на съемках «Главной роли» назвала цену своей «задней части»

В своем микроблоге Instagram актриса Анфиса Чехова опубликовала ролик, снятый на съемках «Главной роли». Артистка играла в эпизоде киноленты «Гараж» и назвала цену своей «задней части».

Анфиса Чехова на съемках «Главной роли» назвала цену своей «задней части»


Анфиса Чехова перевоплотилась в директора рынка и показала фолловерам несколько кадров репетиционных дублей. На одном из роликов запечатлено, как героиня актрисы подходит к своему партнеру и начинает ему демонстрировать «голяшку», «окорок» и «заднюю часть». Все эти части «товара» Анфиса Чехова демонстрирует на собственном теле. О «задней части» артистка сказала, что она стоит дороже всего и можно «содрать» за нее и пять рублей, так как там «мало костей и много мяса».

Подписчики Анфисы Чеховой были восхищены ее актерским талантом и умением перевоплощаться в различные роли. Некоторые поклонники признались, что не сразу в этом выпуске «Главной роли» узнали актрису, настолько удачно она смогла сыграть своего персонажа.

Ранее Анфиса Чехова опубликовала фото со своим сыном и пожаловалась фолловерам на неудачное окончание дня. Актриса рассказала, что она оплатила несколько часов парковки, но ее автомобиль поставили не в указанное место. В результате машину эвакуировали и знаменитости пришлось тратить время, чтобы решить данную проблему. Звезда попросила у своих поклонников сочувствия и получила множество комментариев с поддержкой.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:36

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