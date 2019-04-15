«Переспала бы с Дмитрием Тарасовым»: Ольга Бузова приняла участие в шоу «ППУ»
Поющая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова стала участницей известнейшего телешоу «ППУ». По словам телезнаменитости, она «переспала бы» со своим бывшим супругом – полузащитником футбольного клуба «Локомотив» Дмитрием Тарасовым.
Считанные часы назад в Интернете появился видеоролик, который за несколько секунд распространился по всем социальным сетям. Дело в том, что на записи запечатлена новоявленная российская исполнительница, которой пришлось сделать нелегкий выбор: с кем заняться волшебством, кого поцеловать и кого выкинуть из списка.
Нужно сказать, что для Ольги стало большой неожиданностью увидеть в предложенной тройке своего бывшего возлюбленного Дмитрия и экс-приятеля рэп-музыканта T-Killah. Отметим, что во время брака с Тарасовым ведущая «Дома-2» дружила с исполнителем и даже называла его своим лучшим другом. Впрочем, после развода все изменилось.
Как бы то ни было, но Ольге пришлось все-таки сделать выбор. В итоге певица заявила, что переспала бы с Дмитрием, ведь на протяжении 6 лет состояла с ним в браке.
Рэп-музыканта T-Killah Ольга напрочь выбросила из списка, указав на то, что не считает его мужчиной, несмотря на то, что раньше воспринимала певца как своего лучшего друга.
К слову, Бузовой предложили поменять свой выбор, на что Ольга тут же согласилась, но все-таки переспросила, можно ли выбросить всю предложенную тройку. Когда же звезда «Дома-2» снова получила отказ, она заявила, что лучше займется «волшебством» с Амираном Сардаровым, а вот Тарасова только поцелует.
Считанные часы назад в Интернете появился видеоролик, который за несколько секунд распространился по всем социальным сетям. Дело в том, что на записи запечатлена новоявленная российская исполнительница, которой пришлось сделать нелегкий выбор: с кем заняться волшебством, кого поцеловать и кого выкинуть из списка.
Нужно сказать, что для Ольги стало большой неожиданностью увидеть в предложенной тройке своего бывшего возлюбленного Дмитрия и экс-приятеля рэп-музыканта T-Killah. Отметим, что во время брака с Тарасовым ведущая «Дома-2» дружила с исполнителем и даже называла его своим лучшим другом. Впрочем, после развода все изменилось.
«Да, есть знакомые имена. Вы же мне сказали, что будете мужчин мне предлагать. Просто мне кажется, что в этом списке нет мужчин», - подчеркнула Бузова.
Как бы то ни было, но Ольге пришлось все-таки сделать выбор. В итоге певица заявила, что переспала бы с Дмитрием, ведь на протяжении 6 лет состояла с ним в браке.
«С Тарасовым я, конечно, переспала бы. Знаете, вроде как ничего плохого не делаешь, у нас все было, 6 лет потрясающие», - заявила Бузова.
Рэп-музыканта T-Killah Ольга напрочь выбросила из списка, указав на то, что не считает его мужчиной, несмотря на то, что раньше воспринимала певца как своего лучшего друга.
К слову, Бузовой предложили поменять свой выбор, на что Ольга тут же согласилась, но все-таки переспросила, можно ли выбросить всю предложенную тройку. Когда же звезда «Дома-2» снова получила отказ, она заявила, что лучше займется «волшебством» с Амираном Сардаровым, а вот Тарасова только поцелует.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:33