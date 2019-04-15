«Переспала бы с Дмитрием Тарасовым»: Ольга Бузова приняла участие в шоу «ППУ»

«Да, есть знакомые имена. Вы же мне сказали, что будете мужчин мне предлагать. Просто мне кажется, что в этом списке нет мужчин», - подчеркнула Бузова.

«С Тарасовым я, конечно, переспала бы. Знаете, вроде как ничего плохого не делаешь, у нас все было, 6 лет потрясающие», - заявила Бузова.



