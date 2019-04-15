Эксперты назвали лучшие специи для похудения





Для похудения отлично подходит корица, благодаря своему свойству снижать уровень глюкозы, холестерина и увеличению скорости углеводного обмена. Чтобы увидеть результат, достаточно за полчаса до завтрака съедать четверть чайной ложки корицы вместе с медом, растворенном в воде. Одна щепотка кайенского перца тоже способна ускорить обмен веществ и подавлять аппетит. Для приготовления блюд следует использовать черный перец, который помогает сжигать калории и препятствует отложению жира. Имбирь помогает быстрее утолить голод, ускорить кровообращение и улучшить работу пищеварительной системы.Куркума насыщает организм антиоксидантами, снижает тягу к сладкому и жирному, а также способствует быстрому уничтожению жировых отложений. Для быстрого похудения эксперты также советуют употреблять анис в виде настойки, а также хрен и кардамон.