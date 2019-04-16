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Журналисты рассказали, как сложились судьбы звезд индийского кино

К индийскому кинематографу многие относятся неоднозначно: есть и ярые поклонники этого жанра и те, кто считает данные ленты слишком простыми и наивными. Актеры зарабатывают на съемках миллионы рупий, но мало кто знает, как сложились судьбы звезд индийского кино.

Журналисты рассказали, как сложились судьбы звезд индийского кино


На родине Шаха Рукха Кхана боготворят и считают самым талантливым актером. Кроме этого, звезда Болливуда является и самым высокооплачиваемым артистом. Он счастливо женат на Гаури Чиббер и воспитывает троих детей. На данный момент Кхану 53 года, и он продолжает активно сниматься в мелодрамах.

Айшвария Рай, в отличие от своего коллеги, решила пойти дальше и покорить Голливуд. Ее карьера началась с конкурса красоты, а яркая внешность дала возможность стать звездой Болливуда. Айшвария Рай достигла своей цели и теперь является почетной гостьей Каннского фестиваля. 45-летняя актриса со своим супругом на родине считаются самой красивой и популярной парой.

Митхун Чакраборти знаком каждому советскому зрителю по фильму «Танцор Диско», а во времена СССР этот фильм посмотрели свыше 60 миллионов человек. Актер признается, что у него 16-часовой рабочий день, и он трудится на износ. Недавно появилась информация о том, что звезда Болливуда находится в больнице. Один из сыновей актера отметил, что жизни отца ничего не угрожает.

Роль близнецов Гиты и Зиты, которых разлучили в младенчестве, досталась когда-то Хеме Малини. Она стала лицом индийского кинематографа за пределами родной страны. Актриса также попробовала себя в роли режиссера, политика и продюсера. 70-летняя знаменитость уже не работает, но часто появляется со своим супругом на красных дорожках в Болливуде.

Журналисты рассказали, как сложились судьбы звезд индийского кино


Актрису Каджол считают настоящей легендой индийского кино. Она получила больше всего наград, а свою первую роль сыграла еще в 18 лет. Каджол до 2003 года активно снималась, но потом сделала пятилетний перерыв, чтобы уделить внимание новорожденной дочери и семье. На данный момент она вернулась в профессию и работает над совместными проектами со своим супругом Аджаем Девганом.

Журналисты рассказали, как сложились судьбы звезд индийского кино


По некоторым данным, популярность актера Ритика Рошана за последнее десятилетие настолько взлетела вверх, что он начал затмевать легенду Шах Рукх Кхана. Поклонники прозвали эффектного артиста «новым королем Болливуда». Особенность актера в том, что он очень избирателен в фильмах и соглашается играть далеко не во всех картинах. Свою личную жизнь Рошан не комментирует. Шесть лет назад он развелся с Сюзанной Ханой, отношения супруги не смогли сберечь даже ради двоих детей.



 
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Культура
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 00:17

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