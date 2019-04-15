Специалисты составили список полезных для кожи продуктов





Употребление здоровой пищи способствует улучшению метаболизма. Вот перечень основных продуктов, которые очень полезны для кожи: растительные масла, морепродукты, йогурт, овощи и зелень, цитрусовые, орехи, цельные зерна.Включение в рацион указанных продуктов питания позволит улучшить внешний вид кожи и избежать возможных заболеваний. Комплекс витаминов и минералов, которые содержатся в пище, способствуют улучшению внутренних обменных процессов, что позволяет обеспечить здоровую работу всего организма.