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Специалисты составили список полезных для кожи продуктов

Специалисты из ToDay News Ufa составили список продуктов, которые полезны для кожи. Если добавить их в рацион, можно получить весьма хороший результат.
Специалисты составили список полезных для кожи продуктов

Употребление здоровой пищи способствует улучшению метаболизма. Вот перечень основных продуктов, которые очень полезны для кожи: растительные масла, морепродукты, йогурт, овощи и зелень, цитрусовые, орехи, цельные зерна.

Включение в рацион указанных продуктов питания позволит улучшить внешний вид кожи и избежать возможных заболеваний. Комплекс витаминов и минералов, которые содержатся в пище, способствуют улучшению внутренних обменных процессов, что позволяет обеспечить здоровую работу всего организма.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 15:40

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