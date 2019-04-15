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Сергей Жуков познакомил детей с лидером Rammstein Тиллем Линдеманном

Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков вместе с семьей отправился отдыхать на Мальдивы. В самолете они встретили лидера Rammstein Тилля Линдеманна и дети российского исполнителя с радостью познакомились с немецким рок-музыкантом.
Сергей Жуков познакомил детей с лидером Rammstein Тиллем Линдеманном

Об этом солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков рассказал своим подписчикам в Instagram. Певец отметил, что недавно закончил гастрольный тур и вместе с семьей купил билеты на Мальдивы. На борту самолета они столкнулись с приятным сюрпризом – их соседом по воздушному лайнеру стал лидер рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн. Немецкий музыкант с радостью сфотографировался вместе с сыном и дочерью Сергея Жукова, именно этот снимок российский артист выложил на странице в Instagram. Его он прокомментировал так: «Путешествие начинается с чудесного и очень доброго Тилля Линдеманна. Начинаем знакомить детей с творчеством Rammstein».

Подписчики лидера группы «Руки вверх» положительно оценили такую встречу. Они считают Тилля Линдеманна музыкантом и вокалистом мирового уровня, поэтому желание детей Сергея Жукова сфотографироваться вместе с ним вполне ожидаемо. Нашлись и те, кто попросили российского певца не включать своим наследникам композиции рок-группы Rammstein. Они посетовали на провокационную и недетскую тематику подавляющего числа их произведений.



 
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ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:14

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