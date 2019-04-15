Сергей Жуков познакомил детей с лидером Rammstein Тиллем Линдеманном

Об этом солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков рассказал своим подписчикам в Instagram. Певец отметил, что недавно закончил гастрольный тур и вместе с семьей купил билеты на Мальдивы. На борту самолета они столкнулись с приятным сюрпризом – их соседом по воздушному лайнеру стал лидер рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн. Немецкий музыкант с радостью сфотографировался вместе с сыном и дочерью Сергея Жукова, именно этот снимок российский артист выложил на странице в Instagram. Его он прокомментировал так: «Путешествие начинается с чудесного и очень доброго Тилля Линдеманна. Начинаем знакомить детей с творчеством Rammstein».Подписчики лидера группы «Руки вверх» положительно оценили такую встречу. Они считают Тилля Линдеманна музыкантом и вокалистом мирового уровня, поэтому желание детей Сергея Жукова сфотографироваться вместе с ним вполне ожидаемо. Нашлись и те, кто попросили российского певца не включать своим наследникам композиции рок-группы Rammstein. Они посетовали на провокационную и недетскую тематику подавляющего числа их произведений.