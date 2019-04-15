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Саша Черно обнажила в эфире свой огромный живот

Скандальная проектантка телестройки «Дом-2» Саша Черно обнажила в эфире свой огромный живот, который ранее стеснялась показывать. Зрители осудили девушку за то, что она не худеет, а также демонстрирует посторонним свои далеко не привлекательные формы.

Саша Черно обнажила в эфире свой огромный живот


Саша Черно так и не похудела до желаемых размеров, но уверяет публику и супруга, что к лету сбросит порядка 20 лишних килограммов. Несмотря на обещания, зрители пока не замечают никаких сдвигов в весе девушки, а на днях и вовсе раскритиковали её, когда та обнажила в эфире свой огромный живот.

Саша Черно обнажила в эфире свой огромный живот


Супруга Иосифа Оганесяна без стеснения задрала кофту, вывалив наружу бесформенный свисающий живот, который никак нельзя назвать привлекательным. Зрители в социальных сетях посоветовали Саше Черно больше не демонстрировать подобное в эфирах, особенно если она не собирается худеть.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 14:53

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