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Специалисты дали несколько советов по увеличению роста

Специалисты дали несколько советов для людей, которые желают стать немного выше. Выполнение указанных рекомендаций позволит прибавить несколько сантиметров в росте.
Специалисты дали несколько советов по увеличению роста

Во-первых, необходимо систематически заниматься гимнастикой. В этом поможет растяжка, которая сделает более гибкими сухожилия и мышцы. Следом идут упражнения на тренажёре и посещение бассейна для плавания. Также весьма полезно заниматься на турнике, что не только позволит прибавить несколько сантиметров, но и позитивно скажется на спине. Помимо упражнений, стоит также позаботиться о своем рационе. Правильное питание позволит получать все необходимые микроэлементы для здорового развития организма. Одним из главных составляющих успешного увеличения роста эксперты считают здоровый сон. Человек должен спать не менее 8 часов в сутки, поскольку именно в это время организм отдыхает и растет.

Однако ни в коем случае не стоит вытягивать позвоночник силой. Это может привести к растяжениям и даже повреждению, что может кончиться весьма печально.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 05:00

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