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Кардиолог: Сильная боль в груди сигнализирует об инфаркте

Кардиолог Саймон Редвуд рассказал, что сильная боль в груди сигнализирует об инфаркте. По его словам, подобные ощущения могут вызывать и менее серьезные заболевания, поэтому надо уметь отличать их друг от друга.
Кардиолог: Сильная боль в груди сигнализирует об инфаркте

Английский кардиолог рассказал, что основной симптом инфаркта – это сильная боль в центре груди. Она может отдаться на другие части тела: челюсть, руки или спину. Основная характеристика такой боли – это ощущение сдавливания, будто на груди сидит другой человек. Подобное состояние может сопровождаться тошнотой, рвотой, одышкой и усиленным потоотделением. При этом Саймон Редвуд отмечает, что все эти симптомы не обязательно будут проявляться в каждом случае инфаркта, их и вовсе может не быть, не считая сдавливающей боли в груди.

По словам специалиста, основными причинам инфаркта принято считать диабет, высокое кровяное давление, ожирение, систематическое курение, недостаток физической активности и высокий уровень холестерина. Кардиолог советует людям отказаться от вредных привычек и регулярно заниматься спортом. Также нужно следить за диетой, особенно тем, кто попадает в перечисленные выше группы риска. Редвуд рекомендует исключить из рациона красное мясо и уменьшить число всех молочных продуктов, но при этом увеличить количество курятины, фруктов и овощей. В случае появление описанных признаков инфаркта – необходимо сразу вызывать скорую помощь.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:10

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