АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Физик назвал возможными медленные путешествия через червоточины
EUR 72.84 USD 64.52
Курс валют на 13.04.2019

Disney выпустила трейлер финального сезона «Звездных войн: Войны клонов»

Студия Disney выпустила долгожданный трейлер финального сезона мультсериала «Звездные войны: Война клонов». Точная дата выхода новинки неизвестна, но ее премьера должна состояться на сервисе Disney+
Disney выпустила трейлер финального сезона «Звездных войн: Войны клонов»

Известная во всем мире студия Disney порадовала своих поклонников выходом долгожданного трейлера финального сезона мультсериала «Звездные войны: Война клонов». Данный проект имеет непростую и запутанную историю, прошлые 6 сезонов пользовались большой популярностью среди поклонников знаменитой вселенной, но руководством было принято решение не завершать историю, хотя у создателей уже были выполнены некоторые наработки.

Летом прошлого года Disney заявила о том, что все-таки выпустит 7, финальный сезон мультсериала «Звездные войны: Война клонов». В него должны были войти серии, что уже были созданы в прошлом, до закрытия проекта, а также совсем новые, созданные с нуля. С тех пор никакой информации об этом мультсериале не было, но совсем недавно студия опубликовала второй, в этот раз уже полноценный трейлер 7 сезона.

Точная дата выхода «Звездных войн: Войны клонов» пока неизвестна. Сериал должен выйти на фирменном сервисе Disney +, а его запуск в США намечен только на 12 ноября. Поэтому можно сделать вывод, что премьера проекта состоится позже этой даты. Вместе с открытием Disney+ должен выйти другой сериал студии – «Мандалорец».



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 21:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты рассказали о самых ожидаемых
Disney выпустила трейлер финального
Прохор Шаляпин призвал 70-летнюю Аллу
Эксперты рассказали о способах
Ученые: Пищевая добавка E319 ослабляет
Священник посоветовал отдать вещи Юлии
Смартфон Nubia X с двумя экранами
Кристина Орбакайте поздравила Аллу
Ученые рассказали о правильном
Виктория Романец с юмором вспоминает
Алёна Савкина худеет перед возвращением
Юный поклонник Веры Брежневой признался
«От перелома до онкологии»: Названы 11
BAIC представит в Шанхае копию Jeep
В Москве манекенщик ударил ножом
Станислав Садальский надеется на
Саша Черно снова отчитала Иосифа
Эксперт: Дания отклонила маршрут
Лера Фрост похвасталась снимком с
Часы Balance Watch воплощают в себе
В Китае УЗИ продемонстрировало
Прохор Шаляпин и Виталина
Samsung начнет продавать в РФ самый
Дмитрий Дмитренко и Саймон Марданшин
Стали известны любимые автомобили
Младший сын Олега Газманова купил
Ученые установили связь между
Анфиса Чехова на съемках «Главной роли»
Специалисты сравнили характеристики
Сергей Зверев впервые рассказал, почему
Просмотреть все новости