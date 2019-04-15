Disney выпустила трейлер финального сезона «Звездных войн: Войны клонов»





Известная во всем мире студия Disney порадовала своих поклонников выходом долгожданного трейлера финального сезона мультсериала «Звездные войны: Война клонов». Данный проект имеет непростую и запутанную историю, прошлые 6 сезонов пользовались большой популярностью среди поклонников знаменитой вселенной, но руководством было принято решение не завершать историю, хотя у создателей уже были выполнены некоторые наработки.Летом прошлого года Disney заявила о том, что все-таки выпустит 7, финальный сезон мультсериала «Звездные войны: Война клонов». В него должны были войти серии, что уже были созданы в прошлом, до закрытия проекта, а также совсем новые, созданные с нуля. С тех пор никакой информации об этом мультсериале не было, но совсем недавно студия опубликовала второй, в этот раз уже полноценный трейлер 7 сезона.Точная дата выхода «Звездных войн: Войны клонов» пока неизвестна. Сериал должен выйти на фирменном сервисе Disney +, а его запуск в США намечен только на 12 ноября. Поэтому можно сделать вывод, что премьера проекта состоится позже этой даты. Вместе с открытием Disney+ должен выйти другой сериал студии – «Мандалорец».