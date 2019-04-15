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Студенты из Новосибирска разработали новый вид квадрокоптера

Студенты факультета летательных аппаратов Новосибирского государственного технического университета разработали новый летательный аппарат, который совмещает в себе свойства самолета и квадрокоптера. Новая модель сможет преодолевать расстояние до 70 километров, транспортируя груз весом до 2,5 килограмм.
Студенты из Новосибирска разработали новый вид квадрокоптера

О новой разработке сообщила пресс-служба учебного заведения. Испытания летательного аппарата были проведены в ВУЗе и показали отличные результаты. Квадрокоптер взлетает благодаря четырём электродвигателям. После чего он может перемещаться горизонтально с помощью пятого мотора, отключая остальные. Это позволяет значительно увеличить время работы устройства и обеспечить большую подъёмную силу.

Гибрид имеет положительные качества квадрокоптера и самолета, что делает его более универсальным и полезным. Новая модель получила название «крылокоптер». Видео с проведенным испытанием размещено в Сети.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Вчера, 23:00

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