Студенты из Новосибирска разработали новый вид квадрокоптера





О новой разработке сообщила пресс-служба учебного заведения. Испытания летательного аппарата были проведены в ВУЗе и показали отличные результаты. Квадрокоптер взлетает благодаря четырём электродвигателям. После чего он может перемещаться горизонтально с помощью пятого мотора, отключая остальные. Это позволяет значительно увеличить время работы устройства и обеспечить большую подъёмную силу.Гибрид имеет положительные качества квадрокоптера и самолета, что делает его более универсальным и полезным. Новая модель получила название «крылокоптер». Видео с проведенным испытанием размещено в Сети.