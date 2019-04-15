Глеб Жемчугов смог побороть наркотическую и алкогольную зависимость





Глеб Жемчугов сейчас является довольно успешным и самодостаточным человеком, который уверенно идёт по жизни, а также смог побороть наркотическую и алкогольную зависимость. В этом мужчина признался не так давно, но теперь говорить о своих прошлых проблемах не стесняется. Оказалось, что приехав в Москву из небольшого посёлка, экс-участник «Дома-2» с головой окунулся в тусовки и вечеринки, зачастую переполненные алкоголем и нередко запрещёнными препаратами.После таких признаний поклонники Глеба Жемчугова предположили, что разлад в отношениях с супругой мог произойти не только из-за её нового мужчины, но и по причине наркотической и алкогольной зависимости бывшего проектанта.