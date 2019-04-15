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Глеб Жемчугов смог побороть наркотическую и алкогольную зависимость

Бывший участник нашумевшего реалити-шоу «Дом-2» Глеб Жемчугов признался, что смог побороть наркотическую и алкогольную зависимость. Ранее мужчина едва не разрушил свою жизнь из-за увлечённости запрещёнными препаратами и спиртным.

Глеб Жемчугов смог побороть наркотическую и алкогольную зависимость


Глеб Жемчугов сейчас является довольно успешным и самодостаточным человеком, который уверенно идёт по жизни, а также смог побороть наркотическую и алкогольную зависимость. В этом мужчина признался не так давно, но теперь говорить о своих прошлых проблемах не стесняется. Оказалось, что приехав в Москву из небольшого посёлка, экс-участник «Дома-2» с головой окунулся в тусовки и вечеринки, зачастую переполненные алкоголем и нередко запрещёнными препаратами.

Глеб Жемчугов смог побороть наркотическую и алкогольную зависимость


После таких признаний поклонники Глеба Жемчугова предположили, что разлад в отношениях с супругой мог произойти не только из-за её нового мужчины, но и по причине наркотической и алкогольной зависимости бывшего проектанта.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 14:10

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