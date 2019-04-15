Уфологи утверждают, что рисунок на озере в Китае сделан инопланетянами
Уфологи считают, что рисунок, изображенный на озере в Китае, сделан инопланетянами. Видео с места событий опубликовали в Сети.
Специалисты утверждают, что создать столь большой рисунок за короткий промежуток времени без использования специальной техники и вертолетов, просто невозможно. Поэтому ученые уверены — символ на воде имеет внеземное происхождение. Похожие рисунки ранее были обнаружены на полях в различных частях земного шара.
Длина озера, на котором был обнаружен инопланетный сигнал, составляет более ста километров, а ширина - семьдесят.
Специалисты утверждают, что создать столь большой рисунок за короткий промежуток времени без использования специальной техники и вертолетов, просто невозможно. Поэтому ученые уверены — символ на воде имеет внеземное происхождение. Похожие рисунки ранее были обнаружены на полях в различных частях земного шара.
Длина озера, на котором был обнаружен инопланетный сигнал, составляет более ста километров, а ширина - семьдесят.
Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:46