Уфологи утверждают, что рисунок на озере в Китае сделан инопланетянами





Специалисты утверждают, что создать столь большой рисунок за короткий промежуток времени без использования специальной техники и вертолетов, просто невозможно. Поэтому ученые уверены — символ на воде имеет внеземное происхождение. Похожие рисунки ранее были обнаружены на полях в различных частях земного шара.Длина озера, на котором был обнаружен инопланетный сигнал, составляет более ста километров, а ширина - семьдесят.