Будильник NITE поможет отказаться от использования смартфонов перед сном





Свет экранов в вечернее время отрицательно влияет на здоровье человека, в частности, приводит к расстройству сна. Концептуальный будильник NITE запрещает пользоваться смартфоном вечером, а для сдерживания человека смартфон находится под защитой специальной емкости. На время сна гаджеты помещаются внутрь будильника, а стенки помогают сдерживать свет от экрана. Таким образом уменьшается негативное влияние света, что позволяет наладить режим сна.В чрезвычайных ситуациях смартфон можно достать из чехла путем удержания специальной кнопки в течение 10 секунд.