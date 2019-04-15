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Будильник NITE поможет отказаться от использования смартфонов перед сном

Наукой доказано, что проблемы со сном могут быть связаны с чрезмерным использованием смартфонов. Будильник NITE предотвращает использование гаджетов перед сном при помощи инновационной технологии.
Будильник NITE поможет отказаться от использования смартфонов перед сном

Свет экранов в вечернее время отрицательно влияет на здоровье человека, в частности, приводит к расстройству сна. Концептуальный будильник NITE запрещает пользоваться смартфоном вечером, а для сдерживания человека смартфон находится под защитой специальной емкости. На время сна гаджеты помещаются внутрь будильника, а стенки помогают сдерживать свет от экрана. Таким образом уменьшается негативное влияние света, что позволяет наладить режим сна.

В чрезвычайных ситуациях смартфон можно достать из чехла путем удержания специальной кнопки в течение 10 секунд.



 
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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:28

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