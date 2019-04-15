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Валерий Блюменкранц платит дочери больше алиментов, чем Алексей Безус

Участник популярной телестройки «Дом-2» Валерий Блюменкранц платит дочери больше алиментов, чем Алексей Безус. Фанаты похвалили отца маленькой Бэтти, который ежемесячно перечисляет экс-супруге сумму в 50 тысяч рублей, а иногда и выше.

Валерий Блюменкранц платит дочери больше алиментов, чем Алексей Безус


Валерий Блюменкранц, несмотря на то, что развёлся с женой, с которой воспитывает совместного ребёнка, оказался ответственным отцом и платит дочери больше алиментов, чем даже Алексей Безус. Не прекращая строить отношения на площадках «Дома-2», мужчина не забывает о том, что его наследница должна хорошо одеваться, развиваться и просто быть счастливой, на что ежемесячно готов выделять 50 тысяч рублей.

Валерий Блюменкранц платит дочери больше алиментов, чем Алексей Безус


Другой участник Евгений Ромашов тоже старается материально помогать своему ребёнку, но зачастую молодой человек перечисляет алименты в размере около 25 тысяч рублей. Больше всех отличился Алексей Безус, который, как оказалось, не готов соглашаться на алименты выше 10 тысяч рублей. Фанаты «Дома-2» похвалили Блюменкранца за ответственность, от которой тот не отказывается, а вот возлюбленного Милены Безбородовой пристыдили за жадность по отношению к родной дочери.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 13:55

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