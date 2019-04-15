Валерий Блюменкранц платит дочери больше алиментов, чем Алексей Безус





Валерий Блюменкранц, несмотря на то, что развёлся с женой, с которой воспитывает совместного ребёнка, оказался ответственным отцом и платит дочери больше алиментов, чем даже Алексей Безус. Не прекращая строить отношения на площадках «Дома-2», мужчина не забывает о том, что его наследница должна хорошо одеваться, развиваться и просто быть счастливой, на что ежемесячно готов выделять 50 тысяч рублей.Другой участник Евгений Ромашов тоже старается материально помогать своему ребёнку, но зачастую молодой человек перечисляет алименты в размере около 25 тысяч рублей. Больше всех отличился Алексей Безус, который, как оказалось, не готов соглашаться на алименты выше 10 тысяч рублей. Фанаты «Дома-2» похвалили Блюменкранца за ответственность, от которой тот не отказывается, а вот возлюбленного Милены Безбородовой пристыдили за жадность по отношению к родной дочери.