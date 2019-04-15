Анна Семенович призвала равняться на 70-летнюю Аллу Пугачеву

Сегодня, 15 апреля, Алла Пугачева отмечает 70-летие, а 17 апреля в Кремле состоится ее большой юбилейный концерт. Примадонна уже начала принимать поздравления от своих коллег и поклонников. Одними из первых звезду поздравили Иосиф Пригожин, Наталья Подольская и Валентин Юдашкин. Певица Анна Семенович тоже не осталась в стороне, назвав Пугачеву единственным кумиром в своей жизни. Артистка похвалила внешний вид 70-летней знаменитости, отметив, что всем женщинам России следует равняться на нее.В интервью изданию Teleprogramma Анна Семенович отметила, что в свои годы Пугачева выглядит шикарно, а также является молодой матерью, супругой и потрясающей певицей. Однако Семенович не сможет посетить юбилейный концерт своего кумира, поскольку в это время уедет в Казахстан с гастрольным туром.