Медики: Частый прием обезболивающих опасен для здоровья





Нестероидные противовоспалительные средства, широко распространенные в России, можно приобрести без рецепта врача, а люди используют их для устранения болевых ощущений. Однако немногие знают, как правильно употреблять данные лекарства, чтобы исключить вероятность возникновения гастрита или инфаркта. Ухудшение состояния происходит спустя годы бесконтрольного лечения обезболивающим, а в первую очередь человек может почувствовать боли в животе. Неприятным осложнением также может стать повышение риска образования сгустков крови, закупоривающих сосуды.Лечение данными препаратами не должно превышать 7 дней, а в случае хронических болей обезболивающее назначается в период обострений. Медики советуют обратиться к врачу для устранения причины неприятных ощущений.