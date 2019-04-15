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Смартфон Samsung Galaxy Note 10 5G получит четверную камеру

Компания Samsung в ближайшее время должна представить свою новую линейку Galaxy Note 10. Недавно стало известно, что самая дорогая версия устройства, оснащенная поддержкой 5G, получит четверную основную камеру.
Смартфон Samsung Galaxy Note 10 5G получит четверную камеру

Компания Samsung собирается выпустить 4 версии смартфонов новой линейки Samsung Galaxy Note 10: Galaxy Note 10e, Galaxy Note 10, и две безыменные комплектации с поддержкой 5G. Самый дорогой вариант новинки получит четверную основную камеру и AMOLED экран с диагональю 6,75 дюйма. Более бюджетная версия с поддержкой 5G будет иметь тройной кристалл и 6,28-дюймовый сенсорный дисплей. Galaxy Note 10e должен получить экран с диагональю 6,4 дюйма. Другие технические характеристики ожидаемых новинок пока неизвестны, больше информации стоит ожидать к концу лета, отмечают эксперты.

Южнокорейский технологический гигант Samsung хочет дать свои покупателям максимальный выбор, именно поэтому он принял решение выпускать сразу 4 версии Galaxy Note 10. Руководство бренда уверено, что такой подход позволить не только максимизировать продажи, но и увеличит удовлетворенность каждого отдельного клиента. Эксперты же скептически относятся к такой стратегии, уверяя, что угодить всем – невозможно, и компании главное найти золотую середину в этом вопросе.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:50

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