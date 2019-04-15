Смартфон Samsung Galaxy Note 10 5G получит четверную камеру





Компания Samsung собирается выпустить 4 версии смартфонов новой линейки Samsung Galaxy Note 10: Galaxy Note 10e, Galaxy Note 10, и две безыменные комплектации с поддержкой 5G. Самый дорогой вариант новинки получит четверную основную камеру и AMOLED экран с диагональю 6,75 дюйма. Более бюджетная версия с поддержкой 5G будет иметь тройной кристалл и 6,28-дюймовый сенсорный дисплей. Galaxy Note 10e должен получить экран с диагональю 6,4 дюйма. Другие технические характеристики ожидаемых новинок пока неизвестны, больше информации стоит ожидать к концу лета, отмечают эксперты.Южнокорейский технологический гигант Samsung хочет дать свои покупателям максимальный выбор, именно поэтому он принял решение выпускать сразу 4 версии Galaxy Note 10. Руководство бренда уверено, что такой подход позволить не только максимизировать продажи, но и увеличит удовлетворенность каждого отдельного клиента. Эксперты же скептически относятся к такой стратегии, уверяя, что угодить всем – невозможно, и компании главное найти золотую середину в этом вопросе.