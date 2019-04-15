Игорь Николаев показал на видео, как менялась с годами Алла Пугачева
В микроблоге Instagram известный композитор Игорь Николаев показал на видео, как менялась с годами его коллега и близкая подруга Алла Пугачева. В честь 70-летнего юбилея Примадонны он сделал видеоряд со старыми снимками артистки и наложил на него композицию «Осенний поцелуй».
Николаева и Пугачеву связывают успешное совместное сотрудничество, которое переросло в дружбу. Для Примадонны композитор написал множество хитов. Знаменитости общаются семьями и часто встречают праздники вместе.
В последнее время все посты в Instagram музыкант посвящает Алле Борисовне в честь ее юбилея. Недавно Игорь Николаев порадовал подписчиков видеороликом, который создал из снимков Примадонны с самого детства. В хронологическом порядке меняются черно-белые фото и показывают метаморфозы, которые происходили со знаменитой певицей за эти годы. Благодаря этому можно проследить, как менялась внешность Аллы Пугачевой.
Поклонникам очень понравилась задумка композитора, так как в свой ролик он вложил все теплые дружеские чувства к имениннице. Фолловеры отметили, что Николаев и Пугачева являются настоящими звездами эстрады и пожелали артистам крепкого здоровья на долгие годы.
Николаева и Пугачеву связывают успешное совместное сотрудничество, которое переросло в дружбу. Для Примадонны композитор написал множество хитов. Знаменитости общаются семьями и часто встречают праздники вместе.
В последнее время все посты в Instagram музыкант посвящает Алле Борисовне в честь ее юбилея. Недавно Игорь Николаев порадовал подписчиков видеороликом, который создал из снимков Примадонны с самого детства. В хронологическом порядке меняются черно-белые фото и показывают метаморфозы, которые происходили со знаменитой певицей за эти годы. Благодаря этому можно проследить, как менялась внешность Аллы Пугачевой.
Поклонникам очень понравилась задумка композитора, так как в свой ролик он вложил все теплые дружеские чувства к имениннице. Фолловеры отметили, что Николаев и Пугачева являются настоящими звездами эстрады и пожелали артистам крепкого здоровья на долгие годы.
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 13:32