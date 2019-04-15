АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали главные новинки, ожидаемые на автошоу в Нью-Йорке
EUR 72.84 USD 64.52
Курс валют на 13.04.2019

Игорь Николаев показал на видео, как менялась с годами Алла Пугачева

В микроблоге Instagram известный композитор Игорь Николаев показал на видео, как менялась с годами его коллега и близкая подруга Алла Пугачева. В честь 70-летнего юбилея Примадонны он сделал видеоряд со старыми снимками артистки и наложил на него композицию «Осенний поцелуй».

Игорь Николаев показал на видео, как менялась с годами Алла Пугачева


Николаева и Пугачеву связывают успешное совместное сотрудничество, которое переросло в дружбу. Для Примадонны композитор написал множество хитов. Знаменитости общаются семьями и часто встречают праздники вместе.

В последнее время все посты в Instagram музыкант посвящает Алле Борисовне в честь ее юбилея. Недавно Игорь Николаев порадовал подписчиков видеороликом, который создал из снимков Примадонны с самого детства. В хронологическом порядке меняются черно-белые фото и показывают метаморфозы, которые происходили со знаменитой певицей за эти годы. Благодаря этому можно проследить, как менялась внешность Аллы Пугачевой.

Поклонникам очень понравилась задумка композитора, так как в свой ролик он вложил все теплые дружеские чувства к имениннице. Фолловеры отметили, что Николаев и Пугачева являются настоящими звездами эстрады и пожелали артистам крепкого здоровья на долгие годы.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 13:32

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Саша Черно обнажила в эфире свой
Уфологи утверждают, что рисунок на
Анна Семенович призвала равняться на
Будильник NITE поможет отказаться от
Эксперты назвали главные новинки,
Глеб Жемчугов смог побороть
Медики: Частый прием обезболивающих
Валерий Блюменкранц платит дочери
Смартфон Samsung Galaxy Note 10 5G
Volkswagen представила концептуальный
Игорь Николаев показал на видео, как
Стволовые клетки из костного мозга
Цитрусовые и кофе с молоком на завтрак
Певица Валерия устроила весенний
В России предлагают вакансию
Skoda показал тизер нового кроссовера
Андрей Мерзликин подразнил поклонников
Психолог назвал семь основных страхов в
Лаборатория Касперского» получит долю в
Артем Сорока вынудил бывшую девушку
Ученые: Тяжелые металлы из организма
Специалисты из США удивлены мощью
Марго Овсянникова пригласила Леру
Amazon собирается запустить собственный
Поклонники оценили фото Ирины
ГлюкOZA продемонстрировала поклонникам
Российские операторы сотовой связи
Ради празднования дня рождения внука
«Его перестанут слушать свои»: Ольга
Ученые подтвердили, что
Просмотреть все новости