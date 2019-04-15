Volkswagen представила концептуальный кроссовер Roomzz





Автомобиль создан на основе платформы MEB, и имеет габариты: длина - 4930 мм, ширина - 1903 мм, высота - 1675 мм. Аэродинамический кузов оборудован специальными сдвижными дверьми. Модель оснащена матричными фарами IQ Light Matrix LED и 22-дюймовыми дисками. Благодаря своей технологии, задние фары могут выводить разные символы, которые программирует водитель. Внешний дизайн автомобиля выглядит весьма футуристически, что придает ему изысканности.В салоне автомобиля имеется проекционный дисплей и цифровая панель приборов. За управление будет отвечать автопилот четвертого поколения, что позволит автомобилю преодолевать почти все задачи самостоятельно. Однако при желании водитель сможет взять управление в свои руки. Во время режима «автопилот» передние кресла можно развернуть к пассажирским, что позволит комфортно общаться.Автомобиль оснащен двумя электромоторами, которые дают общую мощность в 306 л.с. Разгон до сотни за 6,6 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 180 км/ч. На запасе батареи модель способна проехать 450 километров. В свой черед зарядка аккумулятора займет 30 минут. Сколько будет стоить этот чудесный автомобиль, пока неизвестно.