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Эксперты рассказали о самых ожидаемых электрокарах 2019 года

Эксперты рассказали о самых ожидаемых электрокарах предстоящего 2019 года. В список попали как дорогие и мощные представители известных во всем мире брендов, так и бюджетные модели, названия марок которых мало кто знает.
Эксперты рассказали о самых ожидаемых электрокарах 2019 года

Самым ожидаемым электрокаром 2019 года, отмечают эксперты, является Aston Martin RapidE. Этот спорткар получит сразу два электродвигателя с суммарной мощностью 1000 лошадиных сил. Они позволят автомобилю достигать «сотни» за 4 секунды. Общий запас хода модели – 320 км. Электрокар Porsche Taycan должен оказаться еще более быстрым, чем Aston Martin RapidE. Этот автомобиль разгоняется до 100 км/ч всего за 3,5 секунды. Его отличительная черта – возможность зарядки на станциях с мощностью 350 кВт.
Эксперты рассказали о самых ожидаемых электрокарах 2019 года

Не отстает от своих конкурентов и Audi. Немецкий автопроизводитель в 2019 году должен представить собственный электрический кроссовер e-tron Quattro. Новинка на одном заряде сможет преодолевать до 400 км. Она получит два электрических двигателя и батарею на 95 кВт/час. Бюджетный e.Go Life выделяется из этого списка по всем параметрам. Он компактный, недорогой, запас хода составляет всего 200 км, а максимальная скорость – 50 км/ч.
Эксперты рассказали о самых ожидаемых электрокарах 2019 года

Эксперты не забыли и про два новых электрокара от Volvo – Polestar 2 и XC40. Первый получит мощный двигатель на 400 «лошадок» и запас хода до 560 км. Volvo XC40 будет более скромным: его мощность окажется ниже, как и запас хода – 400 км.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 22:05

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