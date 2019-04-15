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Певица Валерия устроила весенний шопинг со своей матерью

Певица Валерия устроила традиционный весенний шопинг со своей матерью. Артистка опубликовала в сети Instagram фото из Петровского Пассажа в Москве.
Певица Валерия устроила весенний шопинг со своей матерью

Для нового кадра в социальных сетях певица Валерия позировала со своей матерью на фоне входа в торговые ряды. Родительнице артистки вскоре исполнится 81 год, а шопинг семья решила устроить традиционно в честь прихода весеннего тепла. Галина Перфилова отправилась со звездной дочерью по магазинам в яркой фиолетовой куртке и с коралловой сумкой. Поклонники Валерии заметили, что ее мать следит за собой, в частности, делает макияж и укладку.

Певица Валерия тоже выбрала яркие акценты в своем образе, например, оранжевый шарф. В комментариях поклонники звезды заметили сходство во внешности 50-летней артистки и ее матери.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:09

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