Певица Валерия устроила весенний шопинг со своей матерью

Для нового кадра в социальных сетях певица Валерия позировала со своей матерью на фоне входа в торговые ряды. Родительнице артистки вскоре исполнится 81 год, а шопинг семья решила устроить традиционно в честь прихода весеннего тепла. Галина Перфилова отправилась со звездной дочерью по магазинам в яркой фиолетовой куртке и с коралловой сумкой. Поклонники Валерии заметили, что ее мать следит за собой, в частности, делает макияж и укладку.Певица Валерия тоже выбрала яркие акценты в своем образе, например, оранжевый шарф. В комментариях поклонники звезды заметили сходство во внешности 50-летней артистки и ее матери.