АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали главные новинки, ожидаемые на автошоу в Нью-Йорке
EUR 72.84 USD 64.52
Курс валют на 13.04.2019

Стволовые клетки из костного мозга пациента помогут в лечении остеоартроза коленного сустава

Канадские ученые, работающие в институте «Крембиль», пришли к выводам, что в лечении остеоартроза коленного сустава помогут стволовые клетки, взятые из костного мозга пациента. Данная потенциальная терапия возможна из-за способности клеток к регенерации поврежденных хрящей.

Стволовые клетки из костного мозга пациента помогут в лечении остеоартроза коленного сустава


Остеоартроз коленного сустава или ОКС представляет собой заболевание, в результате которого происходит изнашивание хрящей. У человека возникает очень сильная боль, так как кости начинают тереться о кость.

Ученые из Канады провели клиническое испытание, собрав под местной анестезией МСК из костного мозга пациента. В эксперименте приняли участие 12 человек, которые страдали от ОКС. Возраст пациентов был в диапазоне 45-65 лет, а форма болезни – умеренная и тяжелая. Испытуемых разделили на три группы и выдавали каждой из них разные дозы МСК. В течение года ученые следили за пациентами, используя методы визуализации и биомаркеры. По окончанию эксперимента было установлено, что качество жизни и уровень боли испытуемых изменились. Канадские специалисты сделали выводы, что самый эффективный результат в лечении недуга достигался при более высокой дозе МСК.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 13:25

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Саша Черно обнажила в эфире свой
Уфологи утверждают, что рисунок на
Анна Семенович призвала равняться на
Будильник NITE поможет отказаться от
Эксперты назвали главные новинки,
Глеб Жемчугов смог побороть
Медики: Частый прием обезболивающих
Валерий Блюменкранц платит дочери
Смартфон Samsung Galaxy Note 10 5G
Volkswagen представила концептуальный
Игорь Николаев показал на видео, как
Стволовые клетки из костного мозга
Цитрусовые и кофе с молоком на завтрак
Певица Валерия устроила весенний
В России предлагают вакансию
Skoda показал тизер нового кроссовера
Андрей Мерзликин подразнил поклонников
Психолог назвал семь основных страхов в
Лаборатория Касперского» получит долю в
Артем Сорока вынудил бывшую девушку
Ученые: Тяжелые металлы из организма
Специалисты из США удивлены мощью
Марго Овсянникова пригласила Леру
Amazon собирается запустить собственный
Поклонники оценили фото Ирины
ГлюкOZA продемонстрировала поклонникам
Российские операторы сотовой связи
Ради празднования дня рождения внука
«Его перестанут слушать свои»: Ольга
Ученые подтвердили, что
Просмотреть все новости