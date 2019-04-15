Стволовые клетки из костного мозга пациента помогут в лечении остеоартроза коленного сустава





Остеоартроз коленного сустава или ОКС представляет собой заболевание, в результате которого происходит изнашивание хрящей. У человека возникает очень сильная боль, так как кости начинают тереться о кость.Ученые из Канады провели клиническое испытание, собрав под местной анестезией МСК из костного мозга пациента. В эксперименте приняли участие 12 человек, которые страдали от ОКС. Возраст пациентов был в диапазоне 45-65 лет, а форма болезни – умеренная и тяжелая. Испытуемых разделили на три группы и выдавали каждой из них разные дозы МСК. В течение года ученые следили за пациентами, используя методы визуализации и биомаркеры. По окончанию эксперимента было установлено, что качество жизни и уровень боли испытуемых изменились. Канадские специалисты сделали выводы, что самый эффективный результат в лечении недуга достигался при более высокой дозе МСК.