Артем Сорока вынудил бывшую девушку ночевать в подъезде
Один из самых ярких участников реалити-шоу «Дом-2» Артем Сорока вынудил бывшую возлюбленную остаться ночевать у него в подъезде. Почему девушка не пошла спать домой, рассказал в недавнем интервью родной брат парня.
Не секрет, что Артему за 9 месяцев нахождения на проекте так и не посчастливилось встретить ту единственную, которой бы удалось разжечь в нем чувство любви. Впрочем, сам Сорока утверждает, что за Периметром он всегда пользовался популярностью у девушек и время от времени даже поступал по отношению к пассиям весьма грубо и жестоко.
Одну историю из жизни Артема решил рассказать его родной брат Илья Сорока. Оказалось, что родственник героя «Дома-2» до сих пор помнит тот вечер, когда его брат поскандалил со своей девушкой и та напрочь отказалась уезжать домой.
Выяснилось, что бывшая девушка Артема хотела поговорить с ним, как только тот утром выйдет из квартиры. Эта ситуация шокировала многих соседей Сороки, однако даже такими действиями навязчивая поклонница не смогла добиться расположения парня.
Нужно сказать, что телезрители «Дома-2» по-прежнему задаются вопросом, почему же тогда Артем по-прежнему одинок. Однако младший брат Сороки и на этот вопрос нашел ответ. По словам Ильи, сейчас на реалити-шоу нет той девушки, которая смогла бы покорить его родственника с первого взгляда, сообщает Dom2Life.
К слову, поклонники телешоу не согласны с заявлениями брата Сороки. По их мнению, Артем на самом деле влюблен и уже давно, а зовут эту девушку Ирина Пинчук.
Не секрет, что Артему за 9 месяцев нахождения на проекте так и не посчастливилось встретить ту единственную, которой бы удалось разжечь в нем чувство любви. Впрочем, сам Сорока утверждает, что за Периметром он всегда пользовался популярностью у девушек и время от времени даже поступал по отношению к пассиям весьма грубо и жестоко.
Одну историю из жизни Артема решил рассказать его родной брат Илья Сорока. Оказалось, что родственник героя «Дома-2» до сих пор помнит тот вечер, когда его брат поскандалил со своей девушкой и та напрочь отказалась уезжать домой.
«Он предлагал ей вызвать такси, но та осталась ночевать в подъезде..», - рассказал Сорока-младший.
Выяснилось, что бывшая девушка Артема хотела поговорить с ним, как только тот утром выйдет из квартиры. Эта ситуация шокировала многих соседей Сороки, однако даже такими действиями навязчивая поклонница не смогла добиться расположения парня.
Нужно сказать, что телезрители «Дома-2» по-прежнему задаются вопросом, почему же тогда Артем по-прежнему одинок. Однако младший брат Сороки и на этот вопрос нашел ответ. По словам Ильи, сейчас на реалити-шоу нет той девушки, которая смогла бы покорить его родственника с первого взгляда, сообщает Dom2Life.
К слову, поклонники телешоу не согласны с заявлениями брата Сороки. По их мнению, Артем на самом деле влюблен и уже давно, а зовут эту девушку Ирина Пинчук.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:27