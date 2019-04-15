АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Аукционные предложения снижаются с интенсивностью конкуренции
EUR 72.84 USD 64.52
Курс валют на 13.04.2019

Артем Сорока вынудил бывшую девушку ночевать в подъезде

Один из самых ярких участников реалити-шоу «Дом-2» Артем Сорока вынудил бывшую возлюбленную остаться ночевать у него в подъезде. Почему девушка не пошла спать домой, рассказал в недавнем интервью родной брат парня.

Артем Сорока вынудил бывшую девушку ночевать в подъезде

Не секрет, что Артему за 9 месяцев нахождения на проекте так и не посчастливилось встретить ту единственную, которой бы удалось разжечь в нем чувство любви. Впрочем, сам Сорока утверждает, что за Периметром он всегда пользовался популярностью у девушек и время от времени даже поступал по отношению к пассиям весьма грубо и жестоко.

Одну историю из жизни Артема решил рассказать его родной брат Илья Сорока. Оказалось, что родственник героя «Дома-2» до сих пор помнит тот вечер, когда его брат поскандалил со своей девушкой и та напрочь отказалась уезжать домой.

«Он предлагал ей вызвать такси, но та осталась ночевать в подъезде..», - рассказал Сорока-младший.


Артем Сорока вынудил бывшую девушку ночевать в подъезде

Выяснилось, что бывшая девушка Артема хотела поговорить с ним, как только тот утром выйдет из квартиры. Эта ситуация шокировала многих соседей Сороки, однако даже такими действиями навязчивая поклонница не смогла добиться расположения парня.

Нужно сказать, что телезрители «Дома-2» по-прежнему задаются вопросом, почему же тогда Артем по-прежнему одинок. Однако младший брат Сороки и на этот вопрос нашел ответ. По словам Ильи, сейчас на реалити-шоу нет той девушки, которая смогла бы покорить его родственника с первого взгляда, сообщает Dom2Life.

К слову, поклонники телешоу не согласны с заявлениями брата Сороки. По их мнению, Артем на самом деле влюблен и уже давно, а зовут эту девушку Ирина Пинчук.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:27

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Цитрусовые и кофе с молоком на завтрак
Певица Валерия устроила весенний
В России предлагают вакансию
Skoda показал тизер нового кроссовера
Андрей Мерзликин подразнил поклонников
Психолог назвал семь основных страхов в
Лаборатория Касперского» получит долю в
Артем Сорока вынудил бывшую девушку
Ученые: Тяжелые металлы из организма
Специалисты из США удивлены мощью
Марго Овсянникова пригласила Леру
Amazon собирается запустить собственный
Поклонники оценили фото Ирины
ГлюкOZA продемонстрировала поклонникам
Российские операторы сотовой связи
Ради празднования дня рождения внука
«Его перестанут слушать свои»: Ольга
Ученые подтвердили, что
Стас Костюшкин набил «тату» в честь
В Москве Курбану Омарову сделали
Visa начала тестирование снятия
Лера Кудрявцева рассказала о мечте
Агата Муцениеце заподозрила Ксению
Ученые: Аукционные предложения
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко
Спутник «Глонасс-М» запустят 13 мая с
Ольгу Бузову раскритиковали за
Медики рассказали о самом полезном для
Звезда проекта "Дом-2" Виктория Романец
Врачи не рекомендуют лежать в горячей
Просмотреть все новости