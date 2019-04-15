В России предлагают вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей





В своем сообщении стоящий во главе компании Андрей Каймачников отметил, что на собеседование принимают лиц старше 18 лет, готовых к частым перелетам и в идеале владеющих русским языком. В обязанности сотрудника будет входить фото- и видеосъемка, а при желании работать на направлениях международного формата необходимо знание английского не ниже уровня Intermediate. Заявки принимаются до 15 июня нынешнего года, для собеседования будут рассмотрены кандидаты, ответившие на 20 вопросов, размещенных на сайте компании. Победитель конкурса получит официальное оформление, доход в 100 тысяч рублей ежемесячно и оплату расходов на перелеты.Сотруднику предстоит расписывать авторские маршруты по направлениям в России, Европе, Африке, Америке и Азии. Во время командировок ему полагаются 10 тысяч рублей в сутки, а также оплата за проживание, страховка, трансфер и связи в поездках.