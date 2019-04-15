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Психолог назвал семь основных страхов в любовных отношениях

Психолог Престон Ни, являющийся выпускником Стэнфордского университета, назвал семь основных страхов в любовных отношениях. Автору книги «Успех общения с четырьмя типами личности» кажется, что понимание этих аспектов даст возможность людям сблизиться и не совершать ошибки.

Психолог назвал семь основных страхов в любовных отношениях


К одному из страхов в любовных отношениях можно отнести тот факт, что стремления и приоритеты влюбленных могут не совпадать. Партнер иногда не понимает, чего именно ожидает его объект страсти от романтических отношений. Бывает так, что для одного человека на первом месте не вторая половинка, а образование или карьера, реализация личных амбиций или путешествия. Также психолог говорит о том, что партнеры могут двигаться по жизни «на разных скоростях». Например, один достигает определенных успехов в работе, а другой не знает, как именно реализовать себя в жизни.

Страхи в любовных отношениях возникают в результате того, что партнеры недостаточно общаются и не могут проговорить, что именно их не устраивает. Престон Ни также добавил в список входят личные черты человека, которые из-за пережитого эмоционального опыта приводят к избеганию эмоциональной связи со второй половинкой. Например, люди, страдающие от нарциссического расстройства личности, по своей природе не способны заботиться о чувствах партнера. В отношениях такие личности со временем начинают манипулировать своей второй половинкой.

Кроме этого, страхи в отношениях могут быть связаны с возникшими финансовыми проблемами. По словам психолога, происходит активация психологических потребностей, которые тесно связаны с необходимостью чувствовать безопасность и защищенность.



 
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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 12:40

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