Андрей Мерзликин подразнил поклонников снимком вареных раков
Российский актер Андрей Мерзликин провел выходные у друзей, где полакомился вареными раками. Артист подразнил поклонников аппетитным фото в сети Instagram.
График выступлений Андрея Мерзликина довольно плотный, но среди спектаклей, концертов и гастролей актер находит время на отдых. Прошедшие выходные артист провел в компании друзей, с которыми посетил баню и поел вареных раков. Свой небольшой фотоотчет артист опубликовал в сети Instagram, где назвал свой ужин июлем, “если верить в знаки зодиака”. При этом поклонники были восхищены внешним видом блюда, но многие комментаторы отметили, что отказались бы от угощения, поскольку постятся.
Не так давно Андрей Мерзликин устраивал себе короткие испанские каникулы в связи с празднованием годовщины брака. Актер и его супруга Анна Осокина вместе уже больше 13 лет.
График выступлений Андрея Мерзликина довольно плотный, но среди спектаклей, концертов и гастролей актер находит время на отдых. Прошедшие выходные артист провел в компании друзей, с которыми посетил баню и поел вареных раков. Свой небольшой фотоотчет артист опубликовал в сети Instagram, где назвал свой ужин июлем, “если верить в знаки зодиака”. При этом поклонники были восхищены внешним видом блюда, но многие комментаторы отметили, что отказались бы от угощения, поскольку постятся.
Не так давно Андрей Мерзликин устраивал себе короткие испанские каникулы в связи с празднованием годовщины брака. Актер и его супруга Анна Осокина вместе уже больше 13 лет.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:46