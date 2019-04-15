Андрей Мерзликин подразнил поклонников снимком вареных раков

График выступлений Андрея Мерзликина довольно плотный, но среди спектаклей, концертов и гастролей актер находит время на отдых. Прошедшие выходные артист провел в компании друзей, с которыми посетил баню и поел вареных раков. Свой небольшой фотоотчет артист опубликовал в сети Instagram, где назвал свой ужин июлем, “если верить в знаки зодиака”. При этом поклонники были восхищены внешним видом блюда, но многие комментаторы отметили, что отказались бы от угощения, поскольку постятся.Не так давно Андрей Мерзликин устраивал себе короткие испанские каникулы в связи с празднованием годовщины брака. Актер и его супруга Анна Осокина вместе уже больше 13 лет.