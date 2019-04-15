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Лаборатория Касперского» получит долю в российском аналоге Microsoft Office

«Лаборатория Касперского» получит долю в компании «Новые облачные технологии» (НОТ). Этот разработчик занимается созданием офисного приложения «МойОфис», выступающего прямым российским аналогом иностранной Microsoft Office.
Лаборатория Касперского» получит долю в российском аналоге Microsoft Office

Об этом рассказал близкий к переговорам источник изданию «Ведомости». По его словам, переговоры между «Лабораторией Касперского» и НОТ находятся в активной фазе и стороны собираются подписать все документы в течение двух месяцев. Сумма сделки и получаемая доля не сообщаются. Такая стратегия «Лаборатории Касперского» связана с политикой диверсификации бизнеса, а также инвестированием в перспективные IT-направления. Компания получит долю в проекте, получившем среди пользователей название «российский аналог Microsoft Office».

НОТ с 2013 года занимается разработкой пакета офисных приложений «МойОфис». Он включает в себя решения для работы с текстовыми и табличными материалами, презентациями и почтой, а также системами для их хранения, передачи и синхронизации с облачными сервисами. У компании уже заключены контракты с государственными структурами, желающими стать независимыми от иностранных создателей подобных приложений, например, Microsoft Office.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:33

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