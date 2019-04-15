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Марго Овсянникова пригласила Леру Хуснутдинову в эскорт

Бывшую участницу телестройки «Дом-2» Валерию Хуснутдинову пригласили в эскорт. Как утверждает 18-летняя девушка, она не была готова к тому, что Маргарита Овсянникова предложит ей подобную работу.

Марго Овсянникова пригласила Леру Хуснутдинову в эскорт

Не секрет, что многие телезрители реалити-шоу «Дом-2» помнят Овсянникову как девушку, которая на всю страну призналась в том, что в свое время занималась эскортом. Сейчас же Марго утверждает, что давно «завязала» с этой работой и целиком и полностью отдает себя творчеству.

Впрочем, заявления длинноволосой блондинки поставила под сомнения ее бывшая коллега по съемочной площадке Лера Хуснутдинова, которая сделала сенсационное признание.

Считанные часы назад в Сети появилось очередное интервью с экс-участницей «Дома-2», в котором девушка заявила, что не так давно получила «сомнительное предложение по работе».

По словам Валерии, Маргарита убедила ее, что если она поедет в Саудовскую Аравию, то сможет там хорошенечко подзаработать. Более того, Овсянникова соединила Хуснутдинову с девушкой, которая и объяснила, в чем на самом деле будет заключаться ее работа.

Марго Овсянникова пригласила Леру Хуснутдинову в эскорт

«Я сразу поняла: речь идет об эскорте», - подчеркнула 18-летняя героиня «Дома-2».

Выяснилось, что Валерии обещали большие деньги, однако она отказалась от такой подработки. Также Хуснутдинова связалась с Овсянниковой, у которой поинтересовалась, соглашается ли она на подобные поездки, сообщает Dom2Life.

«Та ответила, что очень редко», - рассказала Лера.

К слову, на сегодняшний день Марго находится в Москве, где готовится к записи новой песни, о чем на днях рассказала поклонникам в прямом эфире.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:08

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