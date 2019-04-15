Специалисты из США удивлены мощью российских подлодок «Ясень»





Он сказал, что российские субмарины являются одними из самых технологичных и мощных в мире. Несмотря на то, что строительство подводной лодки заняло 18 лет, она соответствует всем современным технологиям. Особенно эксперта впечатлила боевая мощь машины. Она способна нести огромное количество ракет разного назначения на своем борту, что могут позволить себе только некоторые субмарины в мире. Также он отметил, что в дизайне присутствуют нотки западного стиля: сферический гидролокатор, однокорпусная конструкция в середине судна и др. Однако это только улучшило конструкцию подводного корабля и позволило придать ему более высокие технические характеристики.Сейчас в России разрабатываются субмарины пятого поколения, которые способны получить превосходство в мировом океане. С учетом новых технологий на их разработку и строительство уйдет намного меньше времени.