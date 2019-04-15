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«Его перестанут слушать свои»: Ольга Бузова пожаловалась, что рэпер Баста до сих пор не подписался на ее Instagram

Ольга Бузова в своем аккаунте в Instagram опубликовала совместный снимок с рэпером Бастой. Поющая телеведущая поспешила пожаловаться подписчикам, что артист до сих пор не подписан на нее, хотя уже давно обещал это сделать.
«Его перестанут слушать свои»: Ольга Бузова пожаловалась, что рэпер Баста до сих пор не подписался на ее Instagram

Ольга Бузова практически каждый день публикует все новые фото и видео из своей жизни, своим поклонникам звезда старается рассказывать обо всех подробностях личной жизни. Так, совсем недавно поющая телеведущая и звезда "Дома-2" показала совместный снимок с рэпером Бастой, отметив, что они встретились в аэропорту Архангельска, где у обоих исполнителей проходили концерты.

Ольга Бузова напомнила, что Баста написал для нее песню, а также обещал подписаться на ее страницу в социальной сети. Именно об этом звезда предложила фолловерам напомнить коллеге. Однако не всем понравилась идея знаменитости. Некоторые отметили, что если Баста подпишется на Ольгу Бузову, его перестанут слушать его поклонники.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:33

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