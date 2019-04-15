«Его перестанут слушать свои»: Ольга Бузова пожаловалась, что рэпер Баста до сих пор не подписался на ее Instagram
Ольга Бузова в своем аккаунте в Instagram опубликовала совместный снимок с рэпером Бастой. Поющая телеведущая поспешила пожаловаться подписчикам, что артист до сих пор не подписан на нее, хотя уже давно обещал это сделать.
Ольга Бузова практически каждый день публикует все новые фото и видео из своей жизни, своим поклонникам звезда старается рассказывать обо всех подробностях личной жизни. Так, совсем недавно поющая телеведущая и звезда "Дома-2" показала совместный снимок с рэпером Бастой, отметив, что они встретились в аэропорту Архангельска, где у обоих исполнителей проходили концерты.
Ольга Бузова напомнила, что Баста написал для нее песню, а также обещал подписаться на ее страницу в социальной сети. Именно об этом звезда предложила фолловерам напомнить коллеге. Однако не всем понравилась идея знаменитости. Некоторые отметили, что если Баста подпишется на Ольгу Бузову, его перестанут слушать его поклонники.
Ольга Бузова практически каждый день публикует все новые фото и видео из своей жизни, своим поклонникам звезда старается рассказывать обо всех подробностях личной жизни. Так, совсем недавно поющая телеведущая и звезда "Дома-2" показала совместный снимок с рэпером Бастой, отметив, что они встретились в аэропорту Архангельска, где у обоих исполнителей проходили концерты.
Ольга Бузова напомнила, что Баста написал для нее песню, а также обещал подписаться на ее страницу в социальной сети. Именно об этом звезда предложила фолловерам напомнить коллеге. Однако не всем понравилась идея знаменитости. Некоторые отметили, что если Баста подпишется на Ольгу Бузову, его перестанут слушать его поклонники.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:33