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Amazon собирается запустить собственный бесплатный музыкальный сервис

Компания Amazon собирается запустить собственный бесплатный музыкальный сервис. Он будет доступен для владельцев смарт-колонок Echo, сейчас бренд ведет переговоры с ведущими мировыми лейблами.
Amazon собирается запустить собственный бесплатный музыкальный сервис

О такой инициативе компании Amazon сообщили американские СМИ. Они ссылаются на информатора, утверждающего, что бренд уже сейчас ведет активные переговоры с ведущими мировыми лейблами. Это подтверждает факт работы над собственным бесплатным музыкальным сервисом для смарт-колонок Echo. Сейчас неизвестно, к какому количеству композиций у владельцев этих устройств будет доступ, но их число должно планомерно расширяться. При этом сам Amazon планирует зарабатывать за счет встроенной рекламы. Анонс собственного музыкального сервиса должен состоятся уже на следующей неделе, сообщает издание «ПолитЭксперт».

Напомним, сейчас владельцы смарт-колонок Echo могут слушать музыку из своего аккаунта в Amazon Music, а также при регистрации в стриминговых сервисах Pandora и Spotify. Ежемесячная подписка на последний стоит 9,99 долларов США. Долгое время этот музыкальный сервис был недоступен в России, но летом 2019 года состоится его официальный запуск на территории страны.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:04

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