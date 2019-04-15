В Москве Курбану Омарову сделали операцию по удалению вен на ногах

Курбан Омаров признался, что операцию ему сделали в Первой градской больнице. Бизнесмен добавил, что любой мужчина, каким бы храбрым он ни был, побаивается врачей, а сам муж телеведущей не является исключением. По словам супруга Ксении Бородиной, он думал, что операция займет намного больше времени, однако на деле врачи справились за 10 минут.Своих подписчиков Курбан Омаров поспешил успокоить, что у него все было не критично, однако он все же решил не рисковать и довериться медикам. Судя по короткому ролику, опубликованному бизнесменом, даже на операционном столе он не потерял чувство юмора, ведь на кадрах муж Ксении Бородиной спрашивает у врачей, не отрезали ли ему еще ногу.