Ученые: Аукционные предложения снижаются с интенсивностью конкуренции





Исследование показало, что чем больше участников аукциона, тем ниже каждый из них осознает вероятность своего выигрыша, что демотивирует их желание победить. Как отмечает соавтор исследования, доцент Агнешка Тымула из Школы экономики Сиднейского университета, этот вывод является противоречивым. Аукционисты предполагают, что чем больше участников, тем больше денег они могут заработать. Логика заключается в том, что большое количество участников аукциона предполагает высокую готовность платить за товар. Тем не менее, наличие большего числа участвующих имеет и обратную сторону — большинство людей делают дешевые ставки.Результаты исследования согласуются с “неприятием потерь”, когда люди предпочитают потери одинаковому выигрышу. Когда количество участников увеличивается, у них появляется меньше шансов на победу, как и на проигрыш, что снижает их готовность платить. Этот вывод может быть применим ко многим реальным ситуациям аукциона, включая происходящее на рынке недвижимости.