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Российские операторы сотовой связи начали тестировать eSim

Российские операторы сотовой связи заявили о начале тестирования eSim. Результаты они назвали положительными и сообщили о том, что готовы внедрить эту технологию на рынок сразу после того, как государство разрешит ее использование на законодательном уровне.
Российские операторы сотовой связи начали тестировать eSim

«Ростелеком», работающий как виртуальный оператор сотовой связи (MVNO), заявил об успешном тестировании eSim. Об этом рассказал директор проектного офиса компании Алексей Чернецов. По его словам, в ходе испытаний они проверяли и сравнивали оборудование разных производителей, но он не может сообщить, каких именно. Тестирование завершилось успехом и «Ростелеком» готов внедрить эту технологию на рынок, но будет ожидать решения государства на этот счет, ведь сейчас использование eSim запрещено на законодательном уровне.

Сотовый оператор Tele2 тоже заявил о завершении испытаний этой технологии. Представитель компании отметил, что у них есть полностью готовое решение, которое хоть завтра можно предлагать клиентам. При этом было подчеркнуто, что их вариант полностью отвечает требованиям законодательства в сфере безопасности оказания услуг связи.
Российские операторы сотовой связи начали тестировать eSim

Напомним, против внедрения eSim в России активно выступает не только ФСБ, считающая эту технологию угрозой для национальной безопасности, но и традиционные операторы сотовой связи: МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и другие. Они видят в ней конкурента, способного занять большую часть рынка России.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:47

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