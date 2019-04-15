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Агата Муцениеце заподозрила Ксению Собчак в накрутке подписчиков

Актриса и популярный видеоблогер Агата Муцениеце стала гостьей программы "Смак", где рассказала о своем канале в YouTube и о том, как популярная ведущая и звезда "Дома-2" Ксения Собчак стремительно набрала подписчиков на свой блог. По мнению звезды, ее коллега пользуется сервисами для накрутки.
Агата Муцениеце заподозрила Ксению Собчак в накрутке подписчиков

Агата Муцениеце ведет канал на YouTube около двух лет, на него подписаны более 490 тысяч человек. Однако Ксения Собчак начала деятельность видеоблогера несколько месяцев назад, а ее программы смотрят миллионы зрителей. Так, выпуск "Осторожно, Собчак" с интервью Анастасии Волочковой посмотрели почти 3 миллиона человек.

Агата Муцениеце предположила, что Ксения Собчак может пользоваться сервисами для накрутки подписчиков и просмотров, ведь заработать такую популярность за столь короткое время очень сложно.
«Собчак неистово ворвалась в YouTube. И у неё неплохо получается. Она молодец и у неё хорошие просмотры. Правда, есть споры о том, что накручивает их себе!», - сказала актриса.

Сама Агата Муциениеце никогда подобными "трюками" не пользовалась. Она считает накрутки несправделивым отношением как к подписчикам, так и к себе самой.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:05

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