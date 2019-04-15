Агата Муцениеце заподозрила Ксению Собчак в накрутке подписчиков
Актриса и популярный видеоблогер Агата Муцениеце стала гостьей программы "Смак", где рассказала о своем канале в YouTube и о том, как популярная ведущая и звезда "Дома-2" Ксения Собчак стремительно набрала подписчиков на свой блог. По мнению звезды, ее коллега пользуется сервисами для накрутки.
Агата Муцениеце ведет канал на YouTube около двух лет, на него подписаны более 490 тысяч человек. Однако Ксения Собчак начала деятельность видеоблогера несколько месяцев назад, а ее программы смотрят миллионы зрителей. Так, выпуск "Осторожно, Собчак" с интервью Анастасии Волочковой посмотрели почти 3 миллиона человек.
Агата Муцениеце предположила, что Ксения Собчак может пользоваться сервисами для накрутки подписчиков и просмотров, ведь заработать такую популярность за столь короткое время очень сложно.
Сама Агата Муциениеце никогда подобными "трюками" не пользовалась. Она считает накрутки несправделивым отношением как к подписчикам, так и к себе самой.
Агата Муцениеце ведет канал на YouTube около двух лет, на него подписаны более 490 тысяч человек. Однако Ксения Собчак начала деятельность видеоблогера несколько месяцев назад, а ее программы смотрят миллионы зрителей. Так, выпуск "Осторожно, Собчак" с интервью Анастасии Волочковой посмотрели почти 3 миллиона человек.
Агата Муцениеце предположила, что Ксения Собчак может пользоваться сервисами для накрутки подписчиков и просмотров, ведь заработать такую популярность за столь короткое время очень сложно.
«Собчак неистово ворвалась в YouTube. И у неё неплохо получается. Она молодец и у неё хорошие просмотры. Правда, есть споры о том, что накручивает их себе!», - сказала актриса.
Сама Агата Муциениеце никогда подобными "трюками" не пользовалась. Она считает накрутки несправделивым отношением как к подписчикам, так и к себе самой.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:05