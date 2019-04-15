Агата Муцениеце заподозрила Ксению Собчак в накрутке подписчиков

«Собчак неистово ворвалась в YouTube. И у неё неплохо получается. Она молодец и у неё хорошие просмотры. Правда, есть споры о том, что накручивает их себе!», - сказала актриса.





Агата Муцениеце ведет канал на YouTube около двух лет, на него подписаны более 490 тысяч человек. Однако Ксения Собчак начала деятельность видеоблогера несколько месяцев назад, а ее программы смотрят миллионы зрителей. Так, выпуск "Осторожно, Собчак" с интервью Анастасии Волочковой посмотрели почти 3 миллиона человек.Агата Муцениеце предположила, что Ксения Собчак может пользоваться сервисами для накрутки подписчиков и просмотров, ведь заработать такую популярность за столь короткое время очень сложно.Сама Агата Муциениеце никогда подобными "трюками" не пользовалась. Она считает накрутки несправделивым отношением как к подписчикам, так и к себе самой.