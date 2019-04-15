Ученые подтвердили, что древнеегипетские женщины занимались мужской профессией
Ученые из Альбертского университета, после изучения останков древней египтянки, подтвердили, что женщины занимались сугубо мужской профессией. Как выяснилось, она делала вещи бытового назначения из папируса.
Специалисты думали, что до такого занятия допускались только мужчины. Однако изучив зубы умершей женщины при помощи специальных инструментов, было установлено, что 16 из 24 зубов имеют признаки износа. Два резца верхней челюсти имели дефекты в виде клина. Это свойственно ремесленникам, которые с помощью зубов перекусывали различный материал. Археологи утверждают, что женщина использовала папирус с целью изготовления тары и обуви.
Раньше ученые были уверены, что египетские женщины могли владеть только определенными профессиями, которые были четко предусмотрены обществом, сообщает издание "Слово и Дело".
Специалисты думали, что до такого занятия допускались только мужчины. Однако изучив зубы умершей женщины при помощи специальных инструментов, было установлено, что 16 из 24 зубов имеют признаки износа. Два резца верхней челюсти имели дефекты в виде клина. Это свойственно ремесленникам, которые с помощью зубов перекусывали различный материал. Археологи утверждают, что женщина использовала папирус с целью изготовления тары и обуви.
Раньше ученые были уверены, что египетские женщины могли владеть только определенными профессиями, которые были четко предусмотрены обществом, сообщает издание "Слово и Дело".
Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:27