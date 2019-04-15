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Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко намекнули на вторую беременность

«Брендовое» семейство телепроекта «Дом-2» Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко намекнуло поклонникам на вторую беременность. Именно к таким выводам пришли пользователи Сети, увидев последние публикации парочки.

Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко намекнули на вторую беременность

Не так давно единственной наследнице Рапунцель и Дмитренко исполнился годик. Впрочем, юный возраст Василисы, как оказалось, не мешает парочке говорить о втором ребенке.

В недавнем выпуске «Дома-2» Дмитренко ясно дал понять, что уже готов в ближайшее время стать отцом еще раз. В свою очередь Ольга все еще сомневается, ведь, по ее словам, сначала хочет обзавестись собственной недвижимостью в столице, а потом уже начинать думать о еще одном ребенке.

Как бы то ни было, но поклонники семейства убеждены, что Дмитренко все-таки смог «склонить» любимую супругу на свою сторону. На днях Дмитрий даже опубликовал у себя на страничке в Instagram свежий Stories, на котором он демонстрирует округлившийся живот.

Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко намекнули на вторую беременность

Чуть позже в профиле Ольги тоже появился свежий кадр, под которым она заявила, что сейчас у ее семейства происходят перемены и совсем скоро обо всем все узнают. Именно после публикаций Рапунцель и Дмитренко читатели сделали вывод, что супруги в ближайшее время в одном из эфиров признаются, что ждут второго малыша, пишет Ondom2.

Нужно сказать, что не всех телезрителей проекта обрадовали предположения фанатов «брендов» реалити-шоу «Дом-2». По словам фолловеров, они не понимают, зачем Ольга и Дмитрий торопятся со вторым ребенком, ведь до сих пор так и не смогли наладить отношения между собой.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:57

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