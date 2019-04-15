ГлюкOZA продемонстрировала поклонникам стойку на руках

Поклонники часто хвалят Наталью Ионову-Чистякову за подтянутую фигуру, а накануне певица похвасталась спортивными достижениями. Оказалось, что звезда достигла новой вершины в виде стойки на руках. Для нового кадра артистка позирует в вертикальном положении, демонстрируя силу своих рук. В подписи к снимку Глюк'OZA призналась, что иногда к поставленной цели трудно идти, но в итоге победа дарит ей несравнимое удовольствие.В комментариях под фотографией поклонники артистки восхищались новыми умениями звезды. Многие отметили, что подобного результата наверняка оказалось непросто достичь, а на новые свершения подписчики мотивировали своего кумира большим количеством “лайков” под записью.