Ольгу Бузову раскритиковали за совместный снимок с рэпером Бастой

На фото Ольга Бузова стоит рядом с певцом, обнимая его и улыбаясь в камеру. Многие сочли снимок не очень удачным, ведь с первого взгляда кажется, что звезда "Дома-2" буквально навязалась исполнителю, чтобы сделать с ним совместную фотографию.Хейтеры тут же поспешили отметить, что таким образом Ольга Бузова пытается показать всем, насколько она популярна, хотя на самом деле все не так радужно. Недавно в Сети появилось короткое видео с одного из концертов звезды, где видно, что в основном самые дорогие билеты на выступление поющей телеведущей покупают школьницы.