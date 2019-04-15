Ольгу Бузову раскритиковали за совместный снимок с рэпером Бастой
Ольга Бузова, по мнению поклонников, изо всех сил пытается показать, что она популярна намного больше, чем на самом деле. Так, фолловеры раскритиковали новый снимок поющей телеведущей, где она предстала вместе с рэпером Бастой.
На фото Ольга Бузова стоит рядом с певцом, обнимая его и улыбаясь в камеру. Многие сочли снимок не очень удачным, ведь с первого взгляда кажется, что звезда "Дома-2" буквально навязалась исполнителю, чтобы сделать с ним совместную фотографию.
Хейтеры тут же поспешили отметить, что таким образом Ольга Бузова пытается показать всем, насколько она популярна, хотя на самом деле все не так радужно. Недавно в Сети появилось короткое видео с одного из концертов звезды, где видно, что в основном самые дорогие билеты на выступление поющей телеведущей покупают школьницы.
На фото Ольга Бузова стоит рядом с певцом, обнимая его и улыбаясь в камеру. Многие сочли снимок не очень удачным, ведь с первого взгляда кажется, что звезда "Дома-2" буквально навязалась исполнителю, чтобы сделать с ним совместную фотографию.
Хейтеры тут же поспешили отметить, что таким образом Ольга Бузова пытается показать всем, насколько она популярна, хотя на самом деле все не так радужно. Недавно в Сети появилось короткое видео с одного из концертов звезды, где видно, что в основном самые дорогие билеты на выступление поющей телеведущей покупают школьницы.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:47